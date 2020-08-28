Школи в Чернівцях самі вирішать, як працюватимуть з 1 вересня

У зв'язку з тим, що Чернівці залишаються в "червоній зоні" карантину місцеві школи самі вирішать, як будуть працювати з 1 вересня. На сьогодні розглядаються дистанційне навчання або чергування по днях.

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі Чернівецької міської ради.

У міськраді запевнили, що шкільних лінійок не буде 1 вересня.

"Про те, як будуть навчатися діти - чи буде це дистанційне або чергування по днях - це вирішується навчальними закладами. Вони опитують батьків і вже відповідно до цього будуть вирішувати", - розповіли в прес-службі.

Також повідомляється, що школи забезпечені всім необхідним.

"Санітарні засоби, маски, термометри, засоби для миття рук, для обробки приміщень - все це ми закупили, але поки що не знаємо, яким буде навчальний рік. А так, ми централізовано все закупили", - додали в міськраді Чернівців.

Нагадаємо, цього тижня в Україні оновили карантинні зони; згідно з новим зонуванням, у Чернівцях зберігаються найжорсткіші карантинні обмеження.

Проте, незважаючи на це місцева влада ухвалила рішення послабити карантин, і на депутатів міської ради вже завели кримінальну справу.