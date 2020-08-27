Чернівці та Івано-Франківськ потрапили в "червону зону" карантину: список

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) оновила список регіонів "червоної зони". У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

Про це повідомив в Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов.

Всього в "червону зону" потрапили населені пункти у п'яти областях:

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия; Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області

Раніше РБК-Україна писало, що в РНБО готуються до істотного зростання захворювань коронавірусом до кінця жовтня, кількість хворих може зрости до 360 тисяч.

Також головний санлікар Віктор Ляшко зазначав, що Запоріжжя, Черкаси та Чернігів знаходяться під загрозою спалаху коронавіруса COVID-19.