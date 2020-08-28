У Чернівцях проти депутатів відкрили справу за спрощення карантину у червоній зоні

Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)

Національна поліція відкрила кримінальну справу проти депутатів міської ради Чернівців, які проголосували за часткове скасування карантинних обмежень. Справу розпочато за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Про це повідомляє пресс-служба поліції Чернівецької області.

"У зв’язку із ризиками для здоров’я та життя громадян, слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.

Правоохоронці просять політиків не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, "не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях".

Разом з тим у поліції вказують, що розуміють стурбованість чернівчан через фінансові збитки, пов’язані з карантинними обмеженнями. Правоохоронці звертають увагу, що правила карантину спрямовані на боротьбу з інфекційними хворобами.

"Порушення цих правил може спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв", - вказано у повідомленні.

Поліцейські здійснюють перевірки дотримання карантинних обмежень, а також роз’яснюють громадянам і суб’єктам господарювання діючі правила карантину та можливі наслідки їх порушення.

"У випадку ігнорування обмежувальних заходів та попереджень співробітників поліції, на порушників складають адміністративні протоколи... Прохання до громадян з розумінням ставитися до вимушених карантинних обмежень, не легковажити своїм здоров’ям і життям та не наражати на небезпеку оточуючих", - зазначається у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 25 серпня попри те, що Чернівці внесли в червону зону карантину, місцева влада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Як писало РБК-Україна, 27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) оновила список регіонів "червоної зони": туди знову потрапили Чернівці.