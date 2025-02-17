Школы Украины массово переходят на дистанционное обучение: где именно и в чем причина

Сейчас в Киевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях школьников переводят на дистанционное обучение.

Киевская область

В Киевской области 45 школ переведены на дистанционное обучение. Больше всего случаев заболеваемости зафиксировано в Ставищенской, Дмитровской, Калиновской, Томашевской, Гребенковской и Сквирской громадах. Соответствующее решение принято из-за увеличения случаев ОРВИ и гриппа среди учеников и педагогов.

В целом онлайн-обучение введено для 383 классов и четырех детских садов.

Кроме того, школы Переяславской громады переведены на дистанционное обучение до 23 февраля. Ожидается, что с 24 февраля ученики вернутся к очному обучению, но местные власти ситуацию постоянно мониторят.

Ивано-Франковская область

С 17 по 21 февраля все школы Коломыйской громады будут учиться дистанционно. Детские сады будут работать в обычном режиме, за исключением дошкольного подразделения филиала №20 Коломыйского лицея №4 им. Также закрыли на карантин садики в Шепаровцах, Корничи, Ивановцах, Товмачике и Воскресинцах.

Всего на Ивано-Франковщине 56 школ перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, а еще в пяти - введен карантин.

Как сообщил директор департамента образования и науки Виктор Кимакович, ситуация меняется ежедневно, поэтому школы переводят на онлайн-обучение как из-за большого количества больных, так и с превентивной целью.

Львовская область

Во Львовской области также переводят учеников на дистанционное обучение. С 18 февраля обучение будет происходить онлайн в течение 11 дней.

За последнюю неделю зафиксировано более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это свидетельствует о высоком уровне заболеваемости.

Кроме того, во Львовской области введен "масочный режим" в больницах, ограничено посещение пациентов и запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях.

Полтава

С 17 февраля школы областного центра переходят на дистанционное обучение. Родители школьников уже получают соответствующие сообщения от учителей. Дистанционку вводят "в связи с ситуацией с безопасностью".

Закарпатская область

В Мукачево с 18 по 21 февраля временно приостановлено обучение в школах из-за роста количества случаев ОРВИ. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Черновицкая область

По состоянию на 17 февраля на Буковине 43 школы перешли на дистанционное обучение, из них 7 - в Черновцах. В 8 школах отдельные классы учатся онлайн из-за превышения эпидемического порога.

Кроме того, 15 детских садов области перешли на дистанционную форму обучения, а 28 учебных заведений закрыты на карантин:

12 школ Герцаевской громады;

16 детских садов в Мамалыговской, Клишковецкой, Каменской, Герцаевской, Сучевенской громадах.

Рост уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 приводит к временному переходу учебных заведений на дистанционный формат в разных регионах Украины. Органы местного самоуправления продолжают мониторинг ситуации, и в зависимости от развития событий карантинные меры могут быть продлены или ослаблены.