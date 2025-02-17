Школи України масово переходять на дистанційне навчання: де саме й в чому причина

Наразі в Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях школярів переводять на дистанційне навчання.

Київська область

У Київській області 45 шкіл переведено на дистанційне навчання. Найбільше випадків захворюваності зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. Відповідне рішення ухвалене через збільшення випадків ГРВІ та грипу серед учнів та педагогів.

Загалом онлайн-навчання впроваджено для 383 класів і чотирьох дитячих садків.

Крім того, школи Переяславської громади переведено на дистанційне навчання до 23 лютого. Очікується, що з 24 лютого учні повернуться до очного навчання, але місцева влада ситуацію постійно моніторять.

Івано-Франківська область

З 17 по 21 лютого всі школи Коломийської громади навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі, за винятком дошкільного підрозділу філії №20 Коломийського ліцею №4 ім. Сергія Лисенка. Також закрили на карантин садочки у Шепарівцях, Корничі, Іванівцях, Товмачику та Воскресінцях.

Усього на Івано-Франківщині 56 шкіл перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, а ще п'яти - введено карантин.

Як повідомив директор департаменту освіти і науки Віктор Кімакович, ситуація змінюється щоденно, тому школи переводять на онлайн-навчання як через велику кількість хворих, так і з превентивною метою.

Львівська область

У Львівській області також переводять учнів на дистанційне навчання. З 18 лютого навчання відбуватиметься онлайн протягом 11 днів.

За останній тиждень зафіксовано понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це свідчить про високий рівень захворюваності.

Крім того, у Львівській області запроваджено "масковий режим" у лікарнях, обмежено відвідування пацієнтів та заборонено проведення масових заходів у приміщеннях.

Полтава

З 17 лютого школи обласного центру переходять на дистанційне навчання. Батьки школярів вже отримують відповідні повідомлення від учителів. Дистанційку вводять "у зв'язку з безпековою ситуацією".

Закарпатська область

У Мукачеві з 18 по 21 лютого тимчасово призупинено навчання у школах через зростання кількості випадків ГРВІ. Водночас дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

Чернівецька область

Станом на 17 лютого на Буковині 43 школи перейшли на дистанційне навчання, з них 7 - у Чернівцях. У 8 школах окремі класи навчаються онлайн через перевищення епідемічного порогу.

Крім того, 15 дитячих садків області перейшли на дистанційну форму навчання, а 28 закладів освіти закрито на карантин:

12 шкіл Герцаївської громади;

16 дитячих садків у Мамалигівській, Клішковецькій, Камʼянській, Герцаївській, Сучевенській громадах.

Зростання рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 призводить до тимчасового переходу навчальних закладів на дистанційний формат у різних регіонах України. Органи місцевого самоврядування продовжують моніторинг ситуації, і залежно від розвитку подій карантинні заходи можуть бути продовжені або послаблені.