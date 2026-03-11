Отдыхать будут не все: когда начнутся весенние каникулы во Львове, Луцке и Ровно

В разных регионах Украины весенние каникулы в школах состоятся в разные даты, поскольку учебные заведения самостоятельно определяют график отдыха. В большинстве школ каникулы продлятся примерно одну неделю, однако в некоторых заведениях их могут перенести или отменить.

Об этом рассказывает РБК-Украина .

Главное: Основные даты: в большинстве школ Львова, Луцка, Ровно и Хмельницкого каникулы продлятся неделю - с 23 по 29 марта.

в большинстве школ и каникулы продлятся неделю - с 23 по 29 марта. Отмена отдыха: в 31 школе на Волыни весенние каникулы отменили вообще из-за длинного зимнего отдыха.

в 31 школе весенние каникулы отменили вообще из-за длинного зимнего отдыха. Сокращение сроков: в Тернополе каникулы продлятся всего 5 дней (25-29 марта) с отработкой по субботам.

в каникулы продлятся всего 5 дней (25-29 марта) с отработкой по субботам. Волынская область: графики растянуты во времени - от середины марта до середины апреля в зависимости от общины.

графики растянуты во времени - от середины марта до середины апреля в зависимости от общины. Причина изменений: каждая школа определяет график самостоятельно, учитывая отработку часов во время зимних блэкаутов.

Какова ситуация с каникулами во Львове

В большинстве школ Львовской городской территориальной общины весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся примерно неделю.

Однако конкретные даты могут отличаться в зависимости от учебного заведения. В некоторых школах каникулы продолжаются 23-27 марта, в других - 23-29 марта, а часть заведений также предусмотрела дополнительные выходные на Пасху в апреле.

В городском совете отмечают, что каждая школа самостоятельно определяет график каникул в соответствии с учебным планом.

Когда весенние каникулы в школах Волыни

В учебном году 2025-2026 в Волынской области работают 506 учреждений общего среднего образования. Как рассказала начальница областного управления образования и науки Наталья Матвиюк, в большинстве школ каникулы начнутся 22 марта и продлятся одну неделю.

Всего в регионе запланированы разные даты весеннего отдыха:

16-22 марта - в 13 школах;

- в 13 школах; 22-29 марта - в 348 заведениях;

- в 348 заведениях; 30 марта - 5 апреля - в 66 школах;

- в 66 школах; 8-13 апреля - в 48 заведениях.

В то же время в 31 школе каникулы отменили из-за длительных зимних каникул. Речь идет об отдельных учебных заведениях в Городищенской, Подгайцевской, Прилисненской, Ратновской, Самаровской и Сошичненской общинах.

Когда каникулы в Луцке

В школах Луцкой городской общины график каникул является единым для всех заведений.

По словам директора департамента образования Луцкого городского совета Виталия Бондаря, в 38 школах Луцка каникулы продлятся с 23 по 29 марта.

Причиной стало то, что во время зимних отключений электроэнергии школы переходили на дистанционное обучение, поэтому дополнительные каникулы не вводили.

"Обучение идет по графику и плану, поэтому нет необходимости сокращать каникулы или продолжать обучение в июне", - пояснил Бондарь.

Когда каникулы на Ровенщине

В школах Ровно весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта. Об этом сообщил начальник управления образования исполкома горсовета Андрей Мазур.

В то же время в Ривненской области график также отличается в зависимости от школы:

360 учебных заведений будут отдыхать в марте ;

; 116 школ уйдут на каникулы уже в апреле.

Позднее всего каникулы начнутся 13 апреля в опорном учреждении "Бугринский лицей".

Где еще определились с датами каникул

Некоторые регионы определились с датами проведения весенних каникул немного раньше.

Тернополь. В школах городской общины решили сократить весенние каникулы. Вместо традиционной недели ученики будут отдыхать пять дней - с 25 по 29 марта. Часть учебных часов будут компенсировать рабочими субботами, поскольку в январе у школьников была дополнительная неделя зимнего отдыха.

Хмельницкая область. В регионе планируют придерживаться стандартного графика. Весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта, а учебный год для школьников должен завершиться 31 мая.