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Школам дозволили відмовитися від оцінок з деяких предметів на час карантину

Автор: РБК-Україна

Під час дистанційного навчання школи можуть відмовитись від 12-бальної шкали оцінювання. Така можливість визначена у законі про повну загальну середню освіту.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, в документі зазначено, що освітні заклади можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом ця шкала має бути переведена у бали.

Таке оцінювання вчителі можуть використовувати для предметів "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров’я" та інших окремих предметів варіативної складової.

Нагадаємо, раніше МОН рекомендували школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.

Прем'єр Денис Шмигаль 1 вересня заявив, що батьки самостійно зможуть вибрати форму навчання дітей. Він зазначив, що в Україні можна здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

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