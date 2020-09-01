У Кабміні заявили, що батьки зможуть вибрати форму навчання дітей

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що батьки самостійно зможуть вибрати форму навчання дітей. Він зазначив, що в Україні можна здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

Про це прем'єр-міністр розповів в ефірі телеканалу "1+1".

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть вибирати будь-яку з цих форм навчання", - запевнив глава уряду.

Крім того, продовжиться трансляція телевізійних уроків у новому навчальному році.

Також Шмигаль запевнив, що регіонам виділяють освітню субвенцію з держбюджету, коштом якої місцева влада може закупити засоби індивідуального захисту і антисептики.

Він додав, що вищі навчальні заклади будуть працювати так само, як середні і дошкільні. При цьому якщо виш перебуває у "помаранчевій зоні", навчання у групах понад 20 осіб забороняється.

Нагадаємо, в Україні розпочався навчальний рік в умовах пандемії: сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.

Як писало РБК-Україна, МОН підготувало новий проект про дистанційне навчання і очікує, що він буде узгоджений урядом найближчим часом.

Крім того, в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.