Россияне каждый день сносят многоэтажки в Мариуполе, - советник мэра

Фото: Россияне каждый день сносят многоэтажки в Мариуполе (GettyImages)

Российские оккупанты каждый день сносят многоэтажные дома в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Каждый день в центре Мариуполя - минус многоэтажка", - говорится в сообщении. Андрющенко отмечает, что главный проспект города превращается в иллюстрацию "зубов дракона", которыми пытаются отрезать украинский Мариуполь от возвращения домой. "Ни "зубы дракона", ни уничтожение города экскаваторами не остановит процесс деоккупации. Мариуполь был, есть и будет украинским городом - жемчужиной Приазовья", - добавил советник мэра.