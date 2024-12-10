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В школах в оккупации не работают столовые из-за нехватки поваров, - ЦНС

Фото: враг пытается решить проблему за счет студентов (Getti Images)
Автор: Эдуард Ткач

Большинство школ на временно оккупированных территориях Украины закрыли свои столовые. Причиной этого стала нехватка персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Это касается городских учебных заведений. Что касается школ в сельской местности - то здесь пищеблоки не работали со времен прихода "русского мира"", - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, российские оккупанты пытаются решить эту проблему за счет студентов. В частности, им добавили часы к "практическим занятияя" и так называемую "практику" молодежи приходится проходить в школах.

Напомним, недавно в ЦНС сообщали, что у россиян на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит полицейских. Поэтому враг призывает школьников идти в полицию.

Также информационный ресурс писал, что школьников в оккупации призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. В частности, на одноклассников и даже на родителей. Чтобы собирать жалобы, враг в ряде школ установил соответствующие ящики. После получения доносов школьная администрация обязана передавать их в ФСБ.

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