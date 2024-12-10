В школах в оккупации не работают столовые из-за нехватки поваров, - ЦНС

Напомним, недавно в ЦНС сообщали, что у россиян на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит полицейских. Поэтому враг призывает школьников идти в полицию.

Также информационный ресурс писал, что школьников в оккупации призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. В частности, на одноклассников и даже на родителей. Чтобы собирать жалобы, враг в ряде школ установил соответствующие ящики. После получения доносов школьная администрация обязана передавать их в ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.