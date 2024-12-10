У школах в окупації не працюють їдальні через брак поварів, - ЦНС

Нагадаємо, нещодавно у ЦНС повідомляли, що у росіян на тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит поліцейських. Через це ворог закликає школярів йти в поліцію.

Також інформаційний ресурс писав, що школярів в окупації закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Зокрема, на однокласників і навіть на батьків. Щоб збирати скарги, ворог у низці шкіл встановив відповідні скриньки. Після отримання доносів, шкільна адміністрація зобов'язана передавати їх до ФСБ.

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