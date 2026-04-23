В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учеников

Школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВУД) у учеников-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны отмечают, что согласно постановлению Кабмина №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет.
Это означает, что школа должна проверять наличие документов у призывников и хранить эти данные в личных делах. Такая проверка обычно проводится при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией.
Электронный документ в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или его распечатанная версия с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.
Для большинства школьников е-ВВОД является основной формой документа.
Стоит помнить:
Граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, должны стать на учет с 1 января до 31 июля.
Это можно сделать через электронный кабинет или лично в ТЦК. После постановки на учет документ автоматически подтягивается в цифровые сервисы.
Школа проверяет документ, считывая QR-код через "Резерв+". Если технической возможности нет, заведение может обратиться в местный ТЦК или подшить к делу распечатанную копию е-ВОД.
РБК-Украина писало, что при условии регистрации через "Резерв+" личная явка в ТЦК не является обязательной для большинства категорий, однако игнорирование этого требования без уважительных причин может привести к правовым последствиям.
Также ранее в Министерстве образования и науки Украины объясняли изменения в системе военной подготовки в вузах. В частности, на замену старой модели подготовки придет обязательная дисциплина "Основы национального сопротивления", которую будут изучать все студенты независимо от пола.