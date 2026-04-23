В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учеников

18:40 23.04.2026 Чт
2 мин
Как теперь работает учет и обязательно ли идти в ТЦК за бумажной справкой?
aimg Сергей Козачук
Фото: школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (Виталий Носач/РБК-Украина)

Школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВУД) у учеников-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.

Почему школы требуют военно-учетные документы

В Минобороны отмечают, что согласно постановлению Кабмина №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет.

Это означает, что школа должна проверять наличие документов у призывников и хранить эти данные в личных делах. Такая проверка обычно проводится при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией.

Юридическая сила е-ВОД

Электронный документ в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или его распечатанная версия с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

Фото: электронный военный билет - юридическая сила и срок действия (mod.gov.ua)

Для большинства школьников е-ВВОД является основной формой документа.

Стоит помнить:

  • е-ВОД действителен в течение одного года с даты формирования;
  • документ содержит актуальные данные из реестра и уникальный QR-код;
  • требование предоставить именно бумажный приписной при наличии электронного является незаконным.

Как получить документ и как его проверяют

Граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, должны стать на учет с 1 января до 31 июля.

Это можно сделать через электронный кабинет или лично в ТЦК. После постановки на учет документ автоматически подтягивается в цифровые сервисы.

Фото: как получить е-ВОД школьнику (mod.gov.ua)

Школа проверяет документ, считывая QR-код через "Резерв+". Если технической возможности нет, заведение может обратиться в местный ТЦК или подшить к делу распечатанную копию е-ВОД.

Учет 17-летних и Резерв+

Напомним, что ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет в период с 1 января до 31 июля.

РБК-Украина писало, что при условии регистрации через "Резерв+" личная явка в ТЦК не является обязательной для большинства категорий, однако игнорирование этого требования без уважительных причин может привести к правовым последствиям.

Также ранее в Министерстве образования и науки Украины объясняли изменения в системе военной подготовки в вузах. В частности, на замену старой модели подготовки придет обязательная дисциплина "Основы национального сопротивления", которую будут изучать все студенты независимо от пола.

