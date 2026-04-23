У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнів

Чому школи вимагають військово-облікові документи

У Мінооборони зазначають, що згідно з постановою Кабміну №1487, заклади освіти зобов'язані вести персональний військовий облік.

Це означає, що школа має перевіряти наявність документів у призовників і зберігати ці дані в особових справах. Така перевірка зазвичай проводиться під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією.

Юридична сила е-ВОД

Електронний документ у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або його роздрукована версія з QR-кодом має таку ж юридичну силу, як і паперовий бланк.

Для більшості школярів е-ВОД є основною формою документа.

Варто пам’ятати:

е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування;

документ містить актуальні дані з реєстру та унікальний QR-код;

вимога надати саме паперовий приписний за наявності електронного є незаконною.

Як отримати документ та як його перевіряють

Громадяни чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, мають стати на облік з 1 січня до 31 липня.

Це можна зробити через електронний кабінет або особисто в ТЦК. Після взяття на облік документ автоматично підтягується в цифрові сервіси.

Школа перевіряє документ, зчитуючи QR-код через "Резерв+". Якщо технічної можливості немає, заклад може звернутися до місцевого ТЦК або підшити до справи роздруковану копію е-ВОД.