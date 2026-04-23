Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнів

18:40 23.04.2026 Чт
2 хв
Як тепер працює облік і чи обов’язково йти до ТЦК за паперовою довідкою?
aimg Сергій Козачук
Фото: школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (Віталій Носач/РБК-Україна)

Школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (е-ВОД) в учнів-призовників, а вимагати замість нього паперовий варіант заборонено.

Чому школи вимагають військово-облікові документи

У Мінооборони зазначають, що згідно з постановою Кабміну №1487, заклади освіти зобов'язані вести персональний військовий облік.

Це означає, що школа має перевіряти наявність документів у призовників і зберігати ці дані в особових справах. Така перевірка зазвичай проводиться під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією.

Юридична сила е-ВОД

Електронний документ у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або його роздрукована версія з QR-кодом має таку ж юридичну силу, як і паперовий бланк.

Фото: електронний військовий квиток – юридична сила та термін дії (mod.gov.ua)

Для більшості школярів е-ВОД є основною формою документа.

Варто пам’ятати:

  • е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування;
  • документ містить актуальні дані з реєстру та унікальний QR-код;
  • вимога надати саме паперовий приписний за наявності електронного є незаконною.

Як отримати документ та як його перевіряють

Громадяни чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, мають стати на облік з 1 січня до 31 липня.

Це можна зробити через електронний кабінет або особисто в ТЦК. Після взяття на облік документ автоматично підтягується в цифрові сервіси.

Фото: як отримати е-ВОД школяру (mod.gov.ua)

Школа перевіряє документ, зчитуючи QR-код через "Резерв+". Якщо технічної можливості немає, заклад може звернутися до місцевого ТЦК або підшити до справи роздруковану копію е-ВОД.

Облік 17-річних та Резерв+

Нагадаємо, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня.

РБК-Україна писало, що за умови реєстрації через "Резерв+" особиста явка до ТЦК не є обов'язковою для більшості категорій, проте ігнорування цієї вимоги без поважних причин може призвести до правових наслідків.

Також раніше у Міністерстві освіти та науки України пояснювали зміни у системі військової підготовки у вишах. Зокрема, на заміну старій моделі вишколу прийде обов'язкова дисципліна "Основи національного спротиву", яку вивчатимуть усі студенти незалежно від статі.

