Директора школ обязаны письменно уведомлять полицию о случаях буллинга

В случае выявления признаков насилия, буллинга или жестокого обращения с детьми, директора школ обязаны письменно уведомлять Национальную полицию Украины и службу по делам детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook образовательного омбудсмена Надежды Лещик.

Часть руководителей учебных заведений сообщают полицию о случаях буллинга устно или не сообщают вообще. Поскольку ранее законодательство не ограничивало руководителя в форме уведомления о буллинге.

"И в этом была большая проблема. Ведь есть неприятные случаи, когда устное сообщение полиции руководителем о буллинге осложняло рассмотрение дела в суде и привлечение виновных к ответственности", - заявила Лещик.

Ввиду этого были внесены изменения в часть 3 статьи 26 Закона Украины "Об образовании", вступившие в силу в октябре 2024 года.

Согласно закону, руководитель учебного заведения в течение суток с момента поступления и в случае выявления признаков насилия или жестокого обращения безотлагательно уведомляет об этом родителей или других законных представителей ребенка. А также директор школы обязан сообщить в письменном виде уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины и службу по делам детей.

Кроме того, если директор школы не сообщил полиции о случаях буллинга, он должен понести наказание. В частности, уплатить штраф от 850 до 1700 гривен или исполнить наказание в виде исправительных работ сроком до одного месяца за вычетом до 20% заработка.