У школах Маріуполя продовжили карантині

Середні навчальні заклади міста Маріуполя залишаться зачиненими на карантин до середи, 12 лютого, включно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, на даний момент рівень захворювання на грип та ГРВІ учнів становить понад 20%

"З метою недопущення захворюваності на ГРВІ та грип серед дітей, у Маріуполі продовжено карантин до 12 лютого включно. На даний момент рівень захворювання респіраторними захворюваннями учнів становить понад 20%", - ідеться у повідомленні.

У міськраді додали, що про відновлення навчання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Чернігові з понеділка, 10 лютого, закриваються всі школи на карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ. Станом на 7 лютого, загальна кількість відсутніх по хворобі в школах - 4290 дітей (19,9%, без урахування навчальних закладів, де вже оголошено додаткові канікули), по дитсадкам - 737 (6 6%).

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.