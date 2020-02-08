В школах Мариуполя продлили карантин

Средние учебные заведения города Мариуполя останутся закрытыми на карантин до среды, 12 февраля, включительно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, на данный момент уровень заболевания гриппом и ОРВИ учащихся составляет более 20%

"С целью недопущения заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, в Мариуполе продлен карантин до 12 февраля включительно. На данный момент уровень заболевания респираторными заболеваниями учащихся составляет более 20%", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что о возобновлении обучения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Чернигове с понедельника, 10 февраля, закрываются все школы на карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ. По состоянию на 7 февраля, общее число отсутствующих по болезни в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - 737 (6 6%).

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин продлится до 16 февраля.