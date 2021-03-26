ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У школах Харкова канікули продовжили до 5 квітня

Новость на русском → Харків, П'ятниця 26 березня 2021 11:55
У школах Харкова канікули продовжили до 5 квітня Фото: шкільний клас (city.kharkov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Весняні канікули в загальноосвітніх закладах Харкова продовжили до 5 квітня. Рішення було прийнято через збереження складної епідеміологічної ситуації у місті.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Харкова.

Зазначається, що учні молодшої школи (1-4 класи) повернуться до звичайних занять у класах 5 квітня. Якою буде форма навчання учнів 5-11 класів, залежатиме від епідеміологічної ситуації.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учні харківських шкіл були відправлені на канікули раніше - 22 березня.

Нагадаємо, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти Харківської області рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.

Раніше жителів Харківської області закликали готуватися до більш суворого карантину. Так, в області можуть ввести транспортні обмеження.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину. Він звернувся до місцевої влади, закликавши вводити додаткові обмеження, якщо в регіоні погіршується COVID-статистика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда