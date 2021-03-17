ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження

Новость на русском → Харків, Середа 17 березня 2021 13:42
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження Фото: людина в масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Мешканців Харківської області закликали готуватися до більш суворих карантинних обмежень. Зокрема, населенню потрібно бути готовим до транспортних обмежень.

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, повідомляє місцеве видання mykharkov.info.

За його словами, мешканці також повинні бути готові до переходу навчальних закладів середньої та вищої освіти на дистанційне навчання.

"Конкретні обмежувальні заходи будуть розглядатися під час засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми повинні напрацювати професійні рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильній організації карантину", - повідомив він.

Зазначимо, за минулу добу в Харківській області виявили 750 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину.

Зазначимо, з 19 березня у Львові вводять посилений карантин. Зокрема, припиняють роботу всі заклади культури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карантин транспорт
NEWS
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік