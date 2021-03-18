Школи Харківської області відправили на дистанційку

В Харківській області прийняли рішення про посилення карантинних обмежень. Зокрема, школи перевели на дистанційну форму навчання.

Про це йдеться в рішенні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС .

Так, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.

Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в області.

Відзначимо, за вчорашню добу в Харківській області підтвердили 732 нових випадки коронавірусу. При цьому область займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень - 92 242. Більше тільки в Києві (149 923) та Одеській області (94 872).