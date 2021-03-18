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Школи Харківської області відправили на дистанційку

Новость на русском → Харківська область, Четвер 18 березня 2021 08:45
Школи Харківської області відправили на дистанційку Фото: шкільний клас (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

В Харківській області прийняли рішення про посилення карантинних обмежень. Зокрема, школи перевели на дистанційну форму навчання.

Про це йдеться в рішенні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Так, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.

Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в області.

Відзначимо, за вчорашню добу в Харківській області підтвердили 732 нових випадки коронавірусу. При цьому область займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень - 92 242. Більше тільки в Києві (149 923) та Одеській області (94 872).

Раніше РБК-Україна писало, що жителів Харківської області закликали готуватися до більш суворого карантину. Так, в області можуть ввести транспортні обмеження.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину.

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