Школи Харківської області відправили на дистанційку
В Харківській області прийняли рішення про посилення карантинних обмежень. Зокрема, школи перевели на дистанційну форму навчання.
Так, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.
Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в області.
Відзначимо, за вчорашню добу в Харківській області підтвердили 732 нових випадки коронавірусу. При цьому область займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень - 92 242. Більше тільки в Києві (149 923) та Одеській області (94 872).
Раніше РБК-Україна писало, що жителів Харківської області закликали готуватися до більш суворого карантину. Так, в області можуть ввести транспортні обмеження.
До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину.