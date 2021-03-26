В школах Харькова каникулы продлили до 5 апреля
Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продлили до 5 апреля. Решение было принято из-за сохранения сложной эпидемиологической ситуации в городе.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Харькова.
Отмечается, что ученики младшей школы (1-4 классы) вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ученики харьковских школ были отправлены на каникулы раньше - 22 марта.
Напомним, с 18 марта руководителям учреждений общего среднего образования Харьковской области рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанионку техникумам и колледжам.
Ранее жителей Харьковской области призвали готовиться к более жесткому карантину. Так, в области могут ввести транспортные ограничения.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина. Он обратился к местной власти, призвав вводить дополнительные ограничения, если в регионе ухудшается COVID-статистика.