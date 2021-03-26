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В школах Харькова каникулы продлили до 5 апреля

Новина українською → Харьков, Пятница 26 марта 2021 11:55
В школах Харькова каникулы продлили до 5 апреля Фото: школьный класс (city.kharkov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продлили до 5 апреля. Решение было принято из-за сохранения сложной эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Харькова.

Отмечается, что ученики младшей школы (1-4 классы) вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ученики харьковских школ были отправлены на каникулы раньше - 22 марта.

Напомним, с 18 марта руководителям учреждений общего среднего образования Харьковской области рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанионку техникумам и колледжам.

Ранее жителей Харьковской области призвали готовиться к более жесткому карантину. Так, в области могут ввести транспортные ограничения.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина. Он обратился к местной власти, призвав вводить дополнительные ограничения, если в регионе ухудшается COVID-статистика.

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