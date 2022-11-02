Вредит обмену. Украинцев просят не публиковать фото военных в плену РФ

"Дело в том, что указанное лицо действительно может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или человек может просто скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможность вернуться. Публикуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, распространение в соцсетях данных об украинских пленных может навредить не только им самим, но и их сослуживцам.

Она подчеркнула, что ранее украинцев уже неоднократно просили не размещать любую информацию о конкретном военном в соцсетях.

"Речь идет о дополнительной информации как: значимость этого лица для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких и т.д. Это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к его обмену становятся завышенными, а сам процесс - максимально усложненным", - добавила Маляр.