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Вредит обмену. Украинцев просят не публиковать фото военных в плену РФ

Иллюстративное фото: украинцев просят не публиковать фото военных в плену РФ (gur.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Посты в соцсетях, где на фото изображены украинские военнопленные, могут навредить переговорам по обмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Минобороны Анну Маляр.

"Дело в том, что указанное лицо действительно может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или человек может просто скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможность вернуться. Публикуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, распространение в соцсетях данных об украинских пленных может навредить не только им самим, но и их сослуживцам.

Она подчеркнула, что ранее украинцев уже неоднократно просили не размещать любую информацию о конкретном военном в соцсетях.

"Речь идет о дополнительной информации как: значимость этого лица для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких и т.д. Это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к его обмену становятся завышенными, а сам процесс - максимально усложненным", - добавила Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 29 октября с начала полномасштабного российского вторжения из плена освобождены более тысячи граждан Украины.

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