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Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ

Ілюстративне фото: українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ (gur.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Пости у соцмережах, де на фото зображені українські військовополонені, можуть зашкодити переговорам щодо обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Міноборони Ганну Маляр.

"Справа в тому, що вказана особа справді може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або людина може просто ховатися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливість повернутися. Публікуючи дані та фото такої людини, ви даєте ворогові орієнтир на пошуки" , - наголосила Маляр.

За її словами, поширення в соцмережах даних про українських полонених може зашкодити не лише їм самим, а й їхнім товаришам по службі.

Вона наголосила, що раніше українців уже неодноразово просили не розміщувати будь-яку інформацію про конкретного військового в соцмережах.

"Йдеться про додаткову інформацію як: значимість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби або попередня робота, відомості про склад сім'ї, про рідних і близьких тощо. Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, внаслідок чого вимоги до його обміну стають завищеними, а сам процес - максимально ускладненим”, - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 29 жовтня з початку повномасштабного російського вторгнення з полону звільнено понад тисячу громадян України.

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