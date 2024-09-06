"Жаль, что мы не можем этого сделать". Зеленский развеял страх союзников об ударах по Кремлю

"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил Таяни (глава МИД Италии Антонио Таяни - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что вопрос дальнобойности действительно является серьезным, поскольку Россия каждый месяц использует более 4 тысяч авиабомб на востоке Украины, и ключа к решению такой проблемы нет.

При этом тактические бомбардировщики, при помощи которых россияне запускают такие авиабомбы, находятся на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским”, - заверил глава государства.