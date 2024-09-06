"Шкода, що ми не можемо цього зробити". Зеленський розвіяв страх союзників про удари по Кремлю

"Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанції, про які говорив Таяні (глава МЗС Італії Антоніо Таяні - ред.)”, - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що питання далекобійності справді є серйозним, оскільки Росія щомісяця використовує понад 4 тисячі авіабомб на сході України, і ключа до вирішення такої проблеми немає.

При цьому тактичні бомбардувальники, за допомогою яких росіяни запускають такі авіабомби, знаходяться на аеродромах за 100, 150, 300 кілометрів від кордону.

"Ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних", - запевнив глава держави.