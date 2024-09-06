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"Шкода, що ми не можемо цього зробити". Зеленський розвіяв страх союзників про удари по Кремлю

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна у разі дозволу союзників на удари західною зброєю вглиб Росії не зможе атакувати Кремль. Цього не дозволить радіус дії переданих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті".

"Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанції, про які говорив Таяні (глава МЗС Італії Антоніо Таяні - ред.)”, - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що питання далекобійності справді є серйозним, оскільки Росія щомісяця використовує понад 4 тисячі авіабомб на сході України, і ключа до вирішення такої проблеми немає.

При цьому тактичні бомбардувальники, за допомогою яких росіяни запускають такі авіабомби, знаходяться на аеродромах за 100, 150, 300 кілометрів від кордону.

"Ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних", - запевнив глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, Британія, Франція та США надають Україні далекобійні ракети в рамках військової допомоги. Але для постачання є умови - українські захисники не можуть використовувати таке озброєння для ударів по території Росії.

Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово закликав союзників змінити свою політику щодо цього питання. Він пояснював це тим, що Україні потрібно атакувати аеродроми РФ, на яких базується тактична та стратегічна авіація.

Але партнери України поки що не поспішають знімати обмеження для українських захисників. Як пояснював сьогодні, 6 вересня, глава Пентагону Ллойд Остін, росіяни перемістили свою тактичну авіацію за межі дії переданих ЗСУ ракет ATACMS.

При цьому, за його словами, Вашингтон зосереджений на тому, щоб зробити Україну більш ефективною у питанні захисту власної території.

До речі, побоювання щодо ударів по "цілях у Москві" висловлював канцлер Німеччини Олаф Шольц. Так він виправдовував відмову Берліна від постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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