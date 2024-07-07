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Беременным в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ, - ЦНС

Воскресенье 07 июля 2024 15:44
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Беременным в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ, - ЦНС Фото: беременная женщина в больнице на УЗИ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия не признает украинскую нацию и любой ценой пытается паспортизировать украинцев, которые в оккупации. В частности, враг не берет на учет беременных женщин без паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

"Так, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом у девушки нет доступа к медицинскому осмотру и социальным выплатам", - говорится в сообщении.

Кроме того, паспортизация будущей матери автоматически делает "россиянином" ее ребенка.

В ЦНС добавили, что враг продолжает политику геноцида местного населения на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что российские оккупанты грозят депортировать украинцев, если те откажутся в паспорта РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что захватчики придумали новую схему "отжима" жилья у жильцов на временно оккупированных территориях. В частности, для этого достаточно признать жилье аварийным. Угрозу потерять жилье имеют даже оставшиеся в оккупации и оформившие право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

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