Беременным в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ, - ЦНС
Россия не признает украинскую нацию и любой ценой пытается паспортизировать украинцев, которые в оккупации. В частности, враг не берет на учет беременных женщин без паспорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
"Так, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом у девушки нет доступа к медицинскому осмотру и социальным выплатам", - говорится в сообщении.
Кроме того, паспортизация будущей матери автоматически делает "россиянином" ее ребенка.
В ЦНС добавили, что враг продолжает политику геноцида местного населения на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, что российские оккупанты грозят депортировать украинцев, если те откажутся в паспорта РФ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что захватчики придумали новую схему "отжима" жилья у жильцов на временно оккупированных территориях. В частности, для этого достаточно признать жилье аварийным. Угрозу потерять жилье имеют даже оставшиеся в оккупации и оформившие право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.
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