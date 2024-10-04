Есть в каждом доме. Украинцам рассказали, как выбрать популярный товар, чтобы сэкономить

При выборе в магазине той или иной лампочки для дома украинцам советуют обращать внимание на одну из важнейших характеристик - энергоэффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.

Как выбрать лампочку и на что обращать внимание

В Госпродпотребслужбе напомнили, что сегодня на полках магазинов представлен большой ассортимент ламп бытового использования - с разными характеристиками и по разной цене.

При этом эксперты отмечают, что энергоэффективность - одна из важнейших характеристик, на которую следует обратить внимание при выборе.

"Когда лампа или светильник потребляют мало энергии, а света производят много, то они считаются энергоэффективными высокого класса", - объяснили гражданам.

Уточняется, что любая электрическая лампа и светильник должны иметь энергетическую этикетку.

При этом, согласно требованиям Технического регламента энергетической маркировки электрических ламп и светильников, на энергетической этикетке для электрической лампы указывается следующая информация:

наименование или торговая марка поставщика электрической лампы

идентификационный признак типа изделия поставщика в виде кода (обычно буквенно-цифрового), по которому определенный тип лампы отличается от других типов того же наименования или торговой марки поставщика

класс энергоэффективности электрической лампы (буква, обозначающая класс энергоэффективности лампы, размещается на том же уровне, что и соответствующая стрелка)

удельное значение показателя энергопотребления (Эс) в кВт на 1000 часов

Маркировка энергоэффективности ламп (инфографика: facebook.com/spsa.gov.ua)

Исходя из вышеприведенной маркировки, чем выше полоска с буквой расположена на энергетической этикетке, тем выше энергоэффективность лампы или светильника.

В Госпродпотребслужбе отметили также, что сейчас наиболее энергоэффективными являются светодиодные лампы, которые потребляют:

в 8-15 раз меньше энергии, чем лампы накаливания

в 2-5 раз меньше энергии, чем люминесцентные лампы

"Будьте внимательны при выборе ламп, внимательно читайте информацию на маркировке и делайте соответствующие покупки только в определенных для этого местах", - подытожили в госслужбе.

Пост Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)