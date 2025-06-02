МОН готовит ряд изменений: что ждет учеников и учителей с сентября 2025 года

Какие новинки готовит МОН на осень 2025

МОН работает над обновлением системы профессионального развития учителя. Анонс запуска этой программы состоится осенью этого года.

"Это обновление предполагает, что у учителя будут деньги, "которые будут ходить за ним" и которыми он сам будет распоряжаться для повышения своей квалификации. О механизмах внедрения программы и суммах финансирования будет анонсировано осенью. Але крайне важно расширить периметр тех реформ, над которыми работает МОН уже сейчас", - заявила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Еще одна новинка - пилотирование обновленного содержания в трех образовательных областях: естественной, художественной, технологической.

"Мы в феврале анонсировали старт политики "Образование для жизни", которая сейчас идет в соответствии с графиком и с сентября 2025 года мы планируем в цикле 5-6 класса предложить обновленное содержание, которое будет учитывать взаимосвязь между различными отраслями, обновленные концепции, созданные в рамках этой политики", - говорит чиновница.

Третье нововведение - разработка механизма совершенствования системы создания учебников.

"Система создания учебников - это комплексный непростой процесс, который не имеет возможности быть прерванным. Анализируя проблемы из предыдущих лет, мы должны пересматривать подходы к тому, как пишется учебник, как работать с авторскими коллективами, какие к нему требования, как проходит апробация и кто его дальше экспертирует, как происходит конкурс. Все эти элементы будут комплексно обновлены и они уже находятся на общественном обсуждении", - добавила Кузьмичева.

Главные фокусы для МОН в учебном году 2025-2026

В МОН также отметили, что кроме выше упомянутых обновлений, в приоритете станет запуск пилотного проекта обновления старшей школы - профилизация. Проект стартует в 30 лицеях.

В частности, пилотную систему запустят в этом году в Житомирском лицее №12 имени С. Ковальчука. С 1 сентября для учеников 10-го класса появятся полноценные профили, которых раньше не было:

филология (украинская, иностранная включая японский);

политология;

биотехнологии.

С 2027 года там прекратится работа начальной школы, лицей постепенно выпустит учеников средней школы и станет заведением только для 10-12 лет. Пилотный проект должен смягчить переход лицеев на новый тип, который должен полностью состояться в 2027 году.

Еще один приоритет на новый учебный год - "школа офлайн 3.0".

"Школа офлайн - это прежде всего о безопасности. До конца календарного года мы ожидаем завершения строительства более 180 объектов. Это означает, что доступ к очному смешанному образованию получат 150 тысяч учеников, которые сейчас учатся дистанционно. А также речь идет об улучшении условий тех детей, которые учатся в школах, где будет делаться капитальный ремонт", - рассказала Кузьмичева.

Главные фокусы МОН в следующем учебном году (скриншот)