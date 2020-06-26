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Має добре і ясне бачення: Шмигаль пояснив призначення Шкарлета

Новини » Політика     26.06.2020 - 22:24
Має добре і ясне бачення: Шмигаль пояснив призначення Шкарлета
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заперечує тиск з боку президента Зеленського

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет має менеджерський досвід та був рекомендований українськими ректорами. Президент не впливав на питання призначення Шкарлета.

Про це в інтерв'ю BBC Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, зі Шкарлетом була проведена формальна бесіда та розмова щодо його поглядів та стратегії розвитку освіти та науки в України.

"В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які провідні ректори давали йому під час зустрічі з президентом", - заявив він.

Шмигаль також пояснив ситуацію з профільним парламентським комітетом, який не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

"Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе", - додав він.

Крім того, прем'єр-міністр не зміг відповісти на питання щодо термінів перебування Шкарлета у статусі виконувача обов'язки міністра.

Нагадаємо, Шкарлета призначили т.в.о. міністра освіти на засіданні Кабінету міністрів 25 червня.

Перед цим профільний комітет Верховної ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти через його політичне минуле.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України назначениеОсвітаДенис Шмигаль
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