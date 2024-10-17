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Шесть чемпионок и четыре легионерки: женская сборная Украины назвала состав на плей-офф

Киев, Четверг 17 октября 2024 19:05
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Шесть чемпионок и четыре легионерки: женская сборная Украины назвала состав на плей-офф Фото: Матч Косово – Украина в Лиге наций (facebook.com/uafwomen)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер женской национальной команды Владимир Пятенко объявил имена футболисток, которые будут готовиться к матчам первого раунда плей-офф отбора Евро-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В стартовом раунде плей-офф "сине-желтые" встретятся с командой Турции. Первый поединок пройдет 25 октября в Стамбуле, второй (домашний для Украины) – 29 октября в Кишиневе.

Тренер нашей команды рассчитывает в этих поединках на 22 игрока. Наибольшее представительство имеет чемпион Украины - полтавская "Ворскла". Также в списке четыре легионерки: две из них выступают в чемпионате Турции, есть также представительницы клубов Франции и Шотландии.

Состав сборной Украины

Вратари: Самсон, Бондарчук

Защитницы: Корсун, Котик, Подольская, Басанская, Ольхова, Шматко

Полузащитницы: Гирин, Андрухив, Семкив, Калинина, Молодюк, Химич, Шевчук, Апанащенко, Панцулая, Петрик, Козлова

Нападающие: Кравчук, Овдийчук, Глущенко

Шесть чемпионок и четыре легионерки: женская сборная Украины назвала состав на плей-офф

Плей-офф Евро-2025: что известно

В плей-офф квалификации к Евро-2025 украинки пробились через Лигу наций. Там наша сборная финишировала второй в квартете с Уэльсом, Хорватией и Косово.

При жеребьевке первого раунда плей-офф украинская команда была сеяной, потому и получила небольшое преимущество – домашний ответный матч. Впрочем, победа над турецкими футболистками еще не откроет для команды Владимира Пятенко дверь в финал.

В регламенте предусмотрели два раунда плей-офф. Так что в случае успеха с турчанками "сине-желтым" придется еще посоревноваться с командой-победителем другого противостояния – Греции и Бельгии. Финальные игры раунда плей-офф пройдут с 27 ноября по 3 декабря. А жеребьевка финальной части чемпионата Европы, который в июле 2025 будет принимать Швейцария, состоится 16 декабря.

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