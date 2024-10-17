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"Старая гвардия" не спешит делиться: кто из футболистов зарабатывает больше всего

Четверг 17 октября 2024 17:59
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"Старая гвардия" не спешит делиться: кто из футболистов зарабатывает больше всего Фото: Криштиану Роналду (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Криштиану Роналду и Лионель Месси спорят за титул самого высокооплачиваемого футболиста мира. Звездные ветераны оставили позади новых звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В этой гонке португалец опередил аргентинца. В 2024 году он получит 285 млн долларов. Таким образом, форвард аравийского "Аль-Насра" превзойдет свой собственный рекорд.

Португалец до конца календарного года заработает на поле 220 млн., а еще примерно 65 млн. получит за его пределами. Общая сумма дохода Роналду – рекордная для футбола. Прошлое достижение также принадлежало ему - в 2023 году звездный форвард заработал 260 млн.

Второе место в рейтинге занял аргентинец Месси, выступающий в США за "Интер Майами". Уступая Роналду в заработках на поле (60 против 220 млн), он опережает португальца по второй части доходов (75 против 65 млн).

Тройку лучших замыкает бразильский форвард аравийского "Аль-Хиляля" Неймар - 110 млн. Далее следует француз Карим Бензема также из аравийского клуба - "Аль-Иттихад". (104 млн). И только после зарабатывающих на старость за пределами Европы ветеранов идут современные звезды сильнейших европейских команд – Мбаппе, Холанд, Винисиус.

10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

  1. Криштану Роналду – 285 млн (220+65)
  2. Лионель Месси – 135 млн (60+75)
  3. Неймар – 110 млн (80+30)
  4. Карим Бензема – 104 млн (100+4)
  5. Килиан Мбаппе – 90 млн (70+20)
  6. Эрлинг Холланд – 60 млн (46+14)
  7. Винисиус Жуниор – 55 млн (40+15)
  8. Мохамед Салах – 53 млн (35+18)
  9. Садио Мане – 52 млн (48+4)
  10. Кевин де Брюйне – 39 млн (35+4)

К слову, бывший клуб Коноплянки будут спасать от банкротства болельщики.

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