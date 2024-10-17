Шість чемпіонок та чотири легіонерки: жіноча збірна України назвала склад на плей-офф
Головний тренер жіночої національної команди Володимир Пятенко оголосив імена футболісток, які готуватимуться до матчів першого раунду плей-офф відбору Євро-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
У стартовому раунді плей-офф "синьо-жовті" зустрінуться з командою Туреччини. Перший поєдинок пройде 25 жовтня у Стамбулі, другий (домашній для України) – 29 жовтня в Кишиневі.
Тренер нашої команди розраховує у цих поєдинках на 22 гравчинь. Найбільше представництво має чемпіон України – полтавська "Ворскла". Також у списку чотири легіонерки: дві з них виступають у чемпіонаті Туреччини, є також представниці клубів Франції та Шотландії.
Склад збірної України
Воротарі: Самсон, Бондарчук
Захисниці: Корсун, Котик, Подольська, Басанська, Ольхова, Шматко
Півзахисниці: Гірин, Андрухів, Семків, Калініна, Молодюк, Хімич, Шевчук, Апанащенко, Панцулая, Петрик, Козлова
Нападниці: Кравчук, Овдійчук, Глущенко
Плей-офф Євро-2025: що відомо
У плей-офф кваліфікації до Євро-2025 українки пробилися через Лігу націй. Там наша збірна фінішувала другою у квартеті з Уельсом, Хорватією і Косовом.
При жеребкуванні першого раунду плей-офф українська команда була сіяною, тому й отримала невелику перевагу – домашній матч-відповідь. Утім, перемога над турецькими футболістками ще не відкриє для команди Володимира Пятенка двері у фінал.
У регламенті передбачили два раунди плей-офф. Тож у разі успіху з туркенями "синьо-жовтим" доведеться ще позмагатися з командою-переможцем іншого протистояння – Греції та Бельгії. Фінальні ігри раунду плей-офф пройдуть з 27 листопада до 3 грудня. А жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи, який в липні 2025 року прийматиме Швейцарія, відбудеться 16 грудня.
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