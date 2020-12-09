Шимків: "Дарниця" інвестувала 10 млн євро в технологічні проекти

Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)

Фармацевтична компанія "Дарниця" інвестувала в технологічні проекти 10 млн євро в 2019 році.

Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що це на 24% більше, ніж у 2018 році. При цьому, за його словами, у нові продукти та діджиталізацію за 2015-2018 рр. "Дарниця" інвестувала 30 млн євро і 2,33 млн євро, відповідно.

"У 2019 році ми інвестували 10 млн євро в технологічні проекти, дослідження, розробку і випуск нових препаратів. Це на 24% більше, ніж у 2018 році. У діджиталізацію "Дарниця" у 2015-2019 роки інвестувала 2,33 млн євро, нові продукти - понад 30 млн євро", - додав Шимків.

Голова ради директорів Darnitsa Group також нагадав, що структура інвестицій "Дарниці" включає три напрямки: близько 48% - інвестиції в нові продукти, 34% - у технологічний розвиток і 16% - в діджиталізацію.

У 2020 році "Дарниця", за його словами, випустила дев'ять нових продуктів в таких терапевтичних напрямках, як кардіологія, неврологія, психічне здоров'я, і завершила вісім досліджень біоеквівалентності своїх препаратів в ЄС, ще шість досліджень тривають.

Нагадаємо, раніше фармацевтична компанія Дарниця почала проект з діджиталізації системи моніторингу безпеки застосування лікарських засобів. Збір і обмін повідомленнями буде налагоджений з Державним експертним центром МОЗ України та буде проходити у міжнародному форматі E2B.

Крім того, до кінця 2020 року фармкомпанія планує оцифрувати систему комунікацій фармацевтичного нагляду для іноземних ринків та протягом першого півріччя 2021 провести навчання із залученням пацієнтів, лікарів і медичних представників.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.