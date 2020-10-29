"Дарниця" створює цифрову платформу для збору даних про побічні реакції на ліки

Фото: "Дарниця" (РБК-Україна)

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала проект з діджиталізації системи моніторингу безпеки застосування лікарських засобів. Збір і обмін повідомленнями буде налагоджено спільно з Державним експертним центром МОЗ і здійсниться в міжнародному форматі E2B.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні говориться, що моніторинг безпеки застосування лікарських засобів здійснюється протягом усього їхнього життєвого циклу, від моменту розробки й дослідження до реалізації та застосування. Він спрямований на виявлення та аналіз побічних реакцій під час застосування лікарських засобів і охоплює всіх суб'єктів - регуляторні органи, фармацевтичні компанії, лікарів, пацієнтів, фармацевтів.

Відповідальність за здійснення фармацевтичного нагляду несе виробник, інформуючи органи про кожний випадок виникнення побічної реакції.

Діджиталізація фармацевтичного нагляду, за словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, наближає створення єдиної бази даних звернень щодо застосування лікарських засобів. Він зазначив, що аналіз цих даних дозволяє запобігати виникненню небажаних реакцій при застосуванні лікарських засобів.

"Для "Дарниці" безпека пацієнтів завжди знаходиться на першому місці. Нова хмарна версія цифрової платформи має високий рівень захисту, вона орієнтується на безпеку лікування людей. Також діджиталізація фармацевтичного нагляду підвищує прозорість процесу моніторингу і збільшує ефективність взаємодії з іноземними регуляторами. Інтеграція у світовий фармацевтичний ринок є безальтернативним шляхом розвитку української фармацевтичної індустрії", - зазначає Шимків.

Водночас він додає, щоб прискорити процес виходу на ринки країн з жорсткою регуляторною політикою, Україна повинна стати частиною глобальної системи фармацевтичного нагляду.

"Зараз система фармнагляду "Дарниці" включає моніторинг застосування препаратів на органічних ринках і в окремих країнах ЄС. Це конкурентна перевага, яка посилить експортний потенціал компанії і прискорить вихід на ринки країн ЄС і США", - підкреслив Шимків.

Він також додав, що "Дарниця" до кінця 2020 року планує оцифрувати систему комунікацій фармацевтичного нагляду для іноземних ринків та протягом першого півріччя 2021 провести навчання із залученням пацієнтів, лікарів і медичних представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Дарниця" завершила 8 досліджень біоеквівалентності препаратів для лікування захворювань серця і центральної нервової системи, які проводилися протягом 2018-2020 рр. в лабораторіях Європи.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року.

У 2019 році "Дарниця" оголосила про трансформації бізнесу. Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію - побудова міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів.

Компанія фокусується на лікуванні найбільш поширених захворювань у галузі кардіології, неврології і болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.