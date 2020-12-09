Шимкив: "Дарница" инвестировала 10 млн евро в технологические проекты

Фото: Дмитрий Шимкив (пресс-служба)

Фармацевтическая компания "Дарница" инвестировала в технологические проекты 10 млн евро в 2019 году.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что это на 24% больше, чем в 2018 году. При этом, по его словам, в новые продукты и диджитализацию за 2015-2018 гг. "Дарница" инвестировала 30 млн евро и 2,33 млн евро, соответственно.

"В 2019 году мы инвестировали 10 млн евро в технологические проекты, исследования, разработку и выпуск новых препаратов. Это на 24% больше, чем в 2018 году. В диджитализацию "Дарница" в 2015-2019 годах инвестировала 2,33 млн евро, в новые продукты - более 30 млн евро", - добавил Шимкив.

Глава совета директоров Darnitsa Group также напомнил, что структура инвестиций "Дарницы" включает три направления: около 48% - инвестиции в новые продукты, 34% - в технологическое развитие и 16% - в диджитализацию.

В 2020 году "Дарница", по его словам, выпустила девять новых продуктов в таких терапевтических направлениях, как кардиология, неврология, психическое здоровье, и завершила восемь исследований биоэквивалентности своих препаратов в ЕС, еще шесть исследований продолжаются.

Напомним, ранее фармацевтическая компания Дарница начала проект по диджитализации системы мониторинга безопасности применения лекарственных средств. Сбор и обмен сообщениями будет налажен с Государственным экспертным центром МЗ Украины и будет проходить в международном формате E2B.

Кроме того, к концу 2020 года фармкомпания планирует оцифровать систему коммуникаций фармацевтического надзора для иностранных рынков и в течение первого полугодия 2021 провести учения с привлечением пациентов, врачей и медицинских представителей.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.