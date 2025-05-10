ua en ru
Сб, 10 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Путина снова выдвигают требования, чтобы начать прекращение огня

Суббота 10 мая 2025 06:11
UA EN RU
У Путина снова выдвигают требования, чтобы начать прекращение огня Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Он отметил, что Украина согласилась объявить 30-дневное прекращение огня, но Киев не готов к ведению переговоров.

"Путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия РФ уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что посредническая функция президента США Дональда Трампа, "позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать более политически мудрыми к киевскому режиму".

Новое "перемирие" России

Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 11 мая по случаю "Дня победы".

Однако несмотря на это, боевые действия на фронте не прекратились - россияне продолжают наступать по всем фронтам, а количество атак растет.

По данным СМИ, США и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней. В случае отказа Кремля, против России будут введены новые жесткие санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Песков
NEWS
РФ ударит в любой момент. США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину
РФ ударит в любой момент. США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике