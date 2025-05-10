У Путина снова выдвигают требования, чтобы начать прекращение огня

Президент США Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Он отметил, что Украина согласилась объявить 30-дневное прекращение огня, но Киев не готов к ведению переговоров. "Путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия РФ уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество", - сказал Песков. По его словам, в Кремле надеются, что посредническая функция президента США Дональда Трампа, "позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать более политически мудрыми к киевскому режиму".