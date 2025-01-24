Покорить гору за 15 тысяч долларов: Непал поднял стоимость восхождения на Эверест

Стоимость разрешения на восхождение на самую высокую гору мира, Эверест, впервые за почти десять лет вырастет. Непал объявил о существенном повышении тарифов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

С сентября нынешнего года альпинисты, которые планируют покорять вершину в пиковый сезон (апрель-май), должны будут заплатить 15 000 долларов. Это на 36% больше предыдущей фиксированной стоимости в 11 000 долларов.

Для тех, кто хочет совершить восхождение вне пикового сезона, цены также вырастут на 36%. Так, разрешение на период с сентября по ноябрь будет стоить 7500 долларов, а с декабря по февраль – 3750 долларов.

Доход от выдачи разрешений является важным источником поступлений для Непала, ведь альпинизм и треккинг обеспечивают более 4% ВВП страны.

В то же время, эксперты критикуют правительство Непала за чрезмерное количество разрешений на восхождение. Ежегодно на Эверест выдается около 300 разрешений, что приводит к значительной нагрузке на маршрут.

Почему решили поднять стоимость разрешений

Неизвестно, повлияет ли повышение стоимости на спрос, однако оно обсуждалось еще с прошлого года.

"Стоимость разрешений не пересматривалась уже давно. Мы обновили их сейчас", - пояснил Нарян Прасад Регми, директор Департамента туризма Непала. В то же время, он не уточнил, как планируется использовать дополнительные доходы.

В апреле 2024 года Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие вершины, подчеркивая необходимость учета способности гор. Однако точное максимальное количество разрешений пока не установлено

На фоне беспокойства по поводу переполненности маршрутов и очередей альпинистов в опасных условиях, в 2019 году армия Непала начала ежегодную программу очистки Эвереста, известного как "самая высокая свалка мира". За это время было проведено пять уборок, во время которых собрали 119 тонн мусора, 14 тел погибших альпинистов и несколько скелетов. В то же время, по оценкам, на горе остаются еще около 200 тел.