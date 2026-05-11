ИИ не заменит людей: ученые выяснили, как он работает лучше всего

08:12 11.05.2026 Пн
3 мин
Можно ли превратить алгоритм в надежного партнера?
aimg Ольга Завада
ИИ не заменит людей: ученые выяснили, как он работает лучше всего Построить настоящий нетворкинг с ИИ возможно? (фото: Magnific)
Группа ученых из ведущих университетов мира представила концепцию "командной работы" человека и искусственного интеллекта, которая позволяет достигать более высокой эффективности, чем при самостоятельной работе каждой из сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на научное исследование, опубликованное в профессиональном вестнике PNAS Nexus.

Исследователи из университетов Карнеги-Меллона, Гарварда и MIT разработали фреймворк, где алгоритмы берут на себя анализ огромных массивов данных и поддержку памяти, тогда как человек обеспечивает контекст, критическое суждение и этическую подотчетность.

Такой подход позволяет превратить ИИ в инструмент расширения человеческих возможностей, а не просто в автоматизированный заменитель труда.

Ученые выделили ключевые условия, при которых сотрудничество становится действительно комплементарным - то есть таким, где общий результат превышает возможности отдельных участников.

Процесс совместной работы

В основе новой концепции лежит распределение трех базовых когнитивных процессов между человеком и машиной.

Внимание: ИИ способен замечать аномалии и паттерны в реальном времени, на которые человеческий глаз может не обратить внимания из-за физической или ментальной перегрузки.

Память: алгоритмы обеспечивают мгновенный доступ к знаниям, позволяя команде оперировать колоссальными объемами информации без риска что-то забыть.

Рассуждения: пока система предлагает логические варианты решений на основе данных, человек оценивает их через призму ценностей, справедливости и долгосрочных последствий.

Принципы построения эффективных команд

Для достижения реального преимущества ученые советуют организациям придерживаться четких правил построения рабочих групп.

Распределение ролей - исчерпывающее определение того, где заканчивается автоматический анализ и начинается человеческое вмешательство.

Калибровка доверия - пользователи должны понимать границы возможностей ИИ, чтобы слепо не полагаться на него там, где нужен контроль человека.

Постоянное обучение - команда должна проходить совместную подготовку, адаптируясь к обновлениям алгоритмов и меняющимся условиям среды.

Общая ментальная модель - понимание всеми участниками целей и ограничений системы является критическим для предотвращения ошибок.

Сферы применения

"ИИ должен расширять границы человеческого восприятия, оставляя человеку право решающего слова. Это особенно важно в таких критических сферах, как здравоохранение, финансы, транспортная логистика и государственное управление", - отмечает профессор Карнеги-Меллона Анита Уильямс Вулли.

Исследователи отмечают, что будущее принятия решений зависит от "человекоцентричного" дизайна. Это означает, что любая ИИ-система должна быть прозрачной и подотчетной, а ее действия - соответствовать человеческим ценностям.

Ученые убеждены: такой подход позволяет создавать не только высокопроизводительные, но и справедливые системы управления, где технологии служат для усиления человеческого потенциала, а не для его ограничения.

