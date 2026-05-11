ШІ не замінить людей: вчені з’ясували, як він працює найкраще

Група науковців із провідних університетів світу представила концепцію "командної роботи" людини та штучного інтелекту, яка дозволяє досягати вищої ефективності, ніж при самостійній роботі кожної зі сторін.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на наукове дослідження, опубліковане у фаховому віснику PNAS Nexus .

Дослідники з університетів Карнегі-Меллона, Гарварду та MIT розробили фреймворк, де алгоритми беруть на себе аналіз величезних масивів даних і підтримку пам'яті, тоді як людина забезпечує контекст, критичне судження та етичну підзвітність.

Такий підхід дозволяє перетворити ШІ на інструмент розширення людських можливостей, а не просто на автоматизований замінник праці.

Вчені виділили ключові умови, за яких співпраця стає справді комплементарною - тобто такою, де спільний результат перевищує можливості окремих учасників.

Процес спільної роботи

В основі нової концепції лежить розподіл трьох базових когнітивних процесів між людиною та машиною.

Увага: ШІ здатний помічати аномалії та патерни в реальному часі, на які людське око може не звернути уваги через фізичне чи ментальне перевантаження.

Пам'ять: алгоритми забезпечують миттєвий доступ до знань, дозволяючи команді оперувати колосальними обсягами інформації без ризику щось забути.

Міркування: поки система пропонує логічні варіанти рішень на основі даних, людина оцінює їх через призму цінностей, справедливості та довгострокових наслідків.

Принципи побудови ефективних команд

Для досягнення реальної переваги науковці радять організаціям дотримуватися чітких правил побудови робочих груп.

Розподіл ролей - вичерпне визначення того, де закінчується автоматичний аналіз і починається людське втручання.

Калібрування довіри - користувачі повинні розуміти межі можливостей ШІ, щоб сліпо не покладатися на нього там, де потрібен контроль людини.

Постійне навчання - команда має проходити спільну підготовку, адаптуючись до оновлень алгоритмів та мінливих умов середовища.

Спільна ментальна модель - розуміння всіма учасниками цілей та обмежень системи є критичним для запобігання помилкам.

Сфери застосування

"ШІ має розширювати межі людського сприйняття, залишаючи людині право вирішального слова. Це особливо важливо в таких критичних сферах, як охорона здоров'я, фінанси, транспортна логістика та державне управління", - зазначає професорка Карнегі-Меллона Аніта Вільямс Вуллі.

Дослідники наголошують, що майбутнє прийняття рішень залежить від "людиноцентричного" дизайну. Це означає, що будь-яка ШІ-система повинна бути прозорою та підзвітною, а її дії - відповідати людським цінностям.

Вчені переконані: такий підхід дозволяє створювати не лише високопродуктивні, а й справедливі системи управління, де технології служать для посилення людського потенціалу, а не для його обмеження.