Зачем предложили выплаты и как меняется инженерия?

Выступая на саммите DealBook, Наделла отметил, что программа выплат должна была дать людям "ощущение контроля над собственным выбором в момент глубоких перемен".

Он признал, что отношение индустрии к ИИ изменилось: сначала его способность писать код недооценивали, затем заговорили о полной замене инженеров. Теперь компании возвращаются к пониманию того, что разработка программ остается важной, но меняются рабочие процессы и роль самого программиста.

В качестве примера новой модели он привел команду из 11 разработчиков, создаваемую агентом Cowork в приложениях Microsoft 365. По словам Наделли, эти специалисты фактически строят "фабрику программного обеспечения", которая создает продукт, а не пишут все вручную.

В перспективе, считает он, каждый сотрудник в разных областях станет менеджером ИИ-агентов, а не просто исполнителем отдельных операций.

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51-лет на рынке высоких технологий, тревога работников и перспективы

Наделла напомнил, что Microsoft работает уже 51 год и поначалу не создавалась как ИИ-компания. Поэтому переход на новые технологии требует времени: придется изменить не только рабочие процессы, но и подходы к оплате труда.

Ранее в подкасте The Pragmatic Engineer он также говорил, что прогнозы появления ИИ-сингулярности и исчезновения целых профессий вызывают у людей тревогу и чувство беспомощности.

По мнению Наделлы, громкие заявления о возможностях ИИ только усиливают это напряжение. А компаниям нужны реальные изменения и условия, которые помогут работникам приспособиться к новым требованиям.

Предложение выплат за добровольное увольнение стало для сотрудников Microsoft возможностью выбрать: остаться и адаптироваться к новой модели работы с ИИ или уйти из компании.