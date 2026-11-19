Навіщо запропонували виплати та як змінюється інженерія?

Виступаючи на саміті DealBook, Наделла зазначив, що програма виплат мала дати людям "відчуття контролю над власним вибором у момент глибоких змін".

Він визнав, що ставлення індустрії до ШІ змінилося: спочатку його здатність писати код недооцінювали, потім заговорили про повну заміну інженерів.

Тепер компанії повертаються до розуміння, що розробка програм залишається важливою, але змінюються робочі процеси та роль самого програміста.

Як приклад нової моделі він навів команду з 11 розробників, яка створює агента Cowork у застосунках Microsoft 365. За словами Наделли, ці фахівці фактично будують "фабрику програмного забезпечення", яка створює продукт, а не пишуть усе вручну.

У перспективі, вважає він, кожен співробітник у різних сферах стане менеджером ШІ-агентів, а не просто виконавцем окремих операцій.

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51 рік на ринку високих технологій, тривога працівників та перспективи

Наделла нагадав, що Microsoft працює вже 51 рік і спочатку не створювалася як ШІ-компанія. Тому перехід на нові технології потребує часу: доведеться змінити не лише робочі процеси, а й підходи до оплати праці.

Раніше у подкасті The Pragmatic Engineer він також говорив, що прогнози про появу ШІ-сингулярності та зникнення цілих професій викликають у людей тривогу й відчуття безпорадності.

На думку Наделли, гучні заяви про можливості ШІ лише посилюють цю напругу. Натомість компаніям потрібні реальні зміни та умови, які допоможуть працівникам пристосуватися до нових вимог.

Пропозиція виплат за добровільне звільнення стала для співробітників Microsoft можливістю обрати: залишитися й адаптуватися до нової моделі роботи з ШІ або піти з компанії.