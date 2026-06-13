ИИ впервые управлял боевыми дронами в системе роя - почему оператор больше не нужен

ИИ-пилот для условий жесткой радиоэлектронной борьбы

Главная ценность технологии Hivemind заключается в том, что ИИ разработан как бортовой "виртуальный пилот" для миссий в зонах, где полностью заблокирован GPS и глушится связь (условия РЭБ).

Система не ждет команды от оператора. Она принимает решение в режиме реального времени, анализируя данные с собственных датчиков, заранее загруженные параметры миссии и поведение других летательных аппаратов в группе.

Во время последних испытаний в Оклахоме ИИ управлял командой из двух кардинально разных по архитектуре беспилотников:

V-BAT (от Shield AI) - аппарат вертикального взлета и посадки, который запускается из специального контейнера-тубуса без взлетной полосы или катапульты. Он способен часами кружить над целью.

Hornet (от Destinus Defence) - скоростные и маневренные штурмовые дроны швейцарско-испанского производства, созданные для быстрых ударов в опасном воздушном пространстве.

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Новая тактика: летающий сервер и штурмовики

Во время теста дроны выполняли четко распределенные роли. Большой беспилотник V-BAT поднялся на высоту и работал не как разведчик, а как воздушный узел связи. Он создал вокруг себя устойчивую "ячеистую" сеть (mesh-network), которая соединила наземную станцию управления и скоростные дроны Hornet.

Благодаря этому даже когда вражеский РЭБ пытался заглушить прямой сигнал с земли к штурмовикам Hornet, ИИ на борту V-BAT мгновенно ретранслировал обновленные боевые задачи и координаты на другие дроны в радиусе действия.

Перед стартом в систему загрузили только общий план миссии. Однако уже во время полета ИИ Hivemind получал динамические вводные данные. Он самостоятельно пересчитывал траектории движения, менял курсы самолетов и перераспределял цели между дронами прямо в воздухе без всякого вмешательства человека.

Почему это изменит будущее военных конфликтов?

Современный военный арсенал любой страны - это обычно сбор техники от разных производителей, где программы и радиостанции часто несовместимы между собой. Тесты в Оклахоме доказали, что ИИ Hivemind способен эффективно управлять даже теми беспилотниками, для которых он изначально не был создан.

"Когда такая технология станет массовым стандартом, классическое соотношение "один оператор - один дрон" исчезнет навсегда. Один военный сможет давать задания целому флоту автономных машин, а экосистема ИИ сама будет решать, как именно выполнить приказ в огненном небе", - резюмировали разработчики.