ШІ вперше керував бойовими дронами у системі рою - чому оператор більше не потрібен

ШІ-пілот для умов жорсткої радіоелектронної боротьби

Головна цінність технології Hivemind полягає у тому, що ШІ розроблений як бортовий "віртуальний пілот" для місій у зонах, де повністю заблоковано GPS та глушиться зв'язок (умови РЕБ).

Система не чекає на команди від оператора. Вона приймає рішення у режимі реального часу, аналізуючи дані з власних датчиків, заздалегідь завантажені параметри місії та поведінку інших літальних апаратів у групі.

Під час останніх випробувань в Оклахомі ШІ керував командою із двох кардинально різних за архітектурою безпілотників:

V-BAT (від Shield AI) - апарат вертикального злету та посадки, який запускається зі спеціального контейнера-тубуса без злітної смуги чи катапульти. Він здатний годинами кружляти над ціллю.

Hornet (від Destinus Defence) - швидкісні та маневрені штурмові дрони швейцарсько-іспанського виробництва, створені для швидких ударів у небезпечному повітряному просторі.

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Нова тактика: летючий сервер та штурмовики

Під час тесту дрони виконували чітко розподілені ролі. Великий безпілотник V-BAT піднявся на висоту і працював не як розвідник, а як повітряний вузол зв'язку. Він створив навколо себе стійку "коміркову" мережу (mesh-network), яка поєднала наземну станцію керування та швидкісні дрони Hornet.

Завдяки цьому навіть коли ворожий РЕБ намагався заглушити прямий сигнал із землі до штурмовиків Hornet, ШІ на борту V-BAT миттєво ретранслював оновлені бойові завдання та координати на інші дрони в радіусі дії.

Перед стартом у систему завантажили лише загальний план місії. Проте вже під час польоту ШІ Hivemind отримував динамічні ввідні дані. Він самостійно перераховував траєкторії руху, змінював курси літаків і перерозподіляв цілі між дронами прямо у повітрі без жодного втручання людини.

Чому це змінить майбутнє військових конфліктів?

Сучасний військовий арсенал будь-якої країни - це зазвичай збір техніки від різних виробників, де програми та радіостанції часто несумісні між собою. Тести в Оклахомі довели, що ШІ Hivemind здатний ефективно керувати навіть тими безпілотниками, для яких він початково не був створений.

"Коли така технологія стане масовим стандартом, класичне співвідношення "один оператор - один дрон" зникне назавжди. Один військовий зможе давати завдання цілому флоту автономних машин, а екосистема ШІ сама вирішуватиме, як саме виконати наказ у вогняному небі", - резюмували розробники.