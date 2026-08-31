ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ИИ учится быть человеком, а люди - роботами: ученые объяснили опасный эффект

17:37 31.08.2026 Пн
2 мин
Нейросеть подстраивает людей под себя?
aimg Ольга Завада
ИИ учится быть человеком, а люди - роботами: ученые объяснили опасный эффект Люди теряют индивидуальные черты из-за общения с чат-ботами (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Регулярное общение с ИИ может незаметно изменять, как человек воспринимает себя и общается с другими. Пытаясь получить лучший ответ от чат-бота, пользователи начинают подстраивать свой язык под алгоритмы.

Об этом пишет РБК-Украина, опираясь на научное исследование, опубликованное в журнале AI & Society.

Что такое эффект robotoid humanness?

Ученые объяснили: в то время как разработчики пытаются сделать чат-ботов более человечными (обучают их имитировать жесты, эмоции и разговорный язык), возникает обратный эффект - человек начинает копировать поведение работа.

Ученые назвали этот феномен "роботоподобной человечностью" (robotoid humanness).

Почему люди подстраиваются под алгоритмы?

В отличие от реальных людей, чьи реакции во время общения непредсказуемы, ИИ дает предполагаемые и алгоритмические ответы.

Пытаясь эффективно взаимодействовать с ботом, пользователи подсознательно упрощают свой язык, а именно:

  • Скрывают собственные эмоции и странности.
  • Избегают непредсказуемых формулировок.
  • Используют шаблонные фразы, которые легче обрабатывать алгоритмы.

Со временем такая адаптация может выходить за пределы чата и влиять на то, как человек выражает свои мысли в реальной жизни.

Читайте больше: Эмоциональный контроль на работе и в жизни: почему ученые предостерегают от "идеального" ИИ

Последствия для человеческой индивидуальности

Ученые предостерегают, что чрезмерное использование ИИ в сфере обслуживания, ритейла и здравоохранения сужает диапазон чисто человеческих проявлений.

Мозг подсознательно отражает коммуникационные модели, подкрепленные алгоритмом.

Поскольку исследование является теоретическим и базируется на анализе предварительных взаимодействий людей с работами, ученые отмечают необходимость проведения дальнейших экспериментов.

Они призывают бизнес использовать ИИ нравственно, чтобы польза от технологий не уничтожала человеческую уникальность.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Ученые
Новости
В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко
В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?