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ИИ может стать новой властью: ученая предупредила о появлении искусственных государств

19:11 30.08.2026 Вс
2 мин
Решения людей уже зависят от воли алгоритмов?
aimg Ольга Завада
ИИ может стать новой властью: ученая предупредила о появлении искусственных государств Ученая заявила, что техно-элиты навязывают обществам ИИ (фото: Google DeepMind)
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Историкиня из Гарварда Джилл Лепор предупреждает о реальном формировании "искусственного государства", в котором ИИ-алгоритмы постепенно заменяют демократические институты и человеческую автономию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эпизод подкаста "Hard Fork" от The New York Times, в котором приняла участие исследовательница.

По словам историкини, новый мировой порядок предусматривает управление обществом не с согласия граждан, а с помощью машин, принадлежащих частным корпорациям.

Формирование "искусственного государства" и утрата автономии

Лепор отмечает, что замена государственных функций корпорациями уже производится на глобальном уровне.

Цифровые технологии и социальные сети становятся главными посредниками монополии на создание новостей, информацию о выборах и формирование политической мысли.

Ученая выделяет следующие последствия:

Изоляция общества: цифровое пространство разрушает традиционные человеческие сообщества, что приводит к отчуждению и сегментации публичной жизни.

Подмена институтов: вместо общения с соседями, экспертами или должностными лицами люди все чаще спрашивают у ИИ, за кого голосовать.

Пренебрежение мнением граждан: продвижение искусственного интеллекта происходит без учета реальных желаний людей, часто выступающих против строительства новых дата-центров.

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Опровержение мифов Кремниевой долины

Профессор подчеркивает, что техно-элиты намеренно продвигают миф о "неизбежности" искусственного интеллекта и утверждают, что любое регулирование вредит инновациям.

По мнению Лепор, это ошибочное условие.

"Подобные обещания о том, что технологии автоматически укрепляют демократию, звучали при появлении персональных компьютеров, интернета и соцсетей, однако на практике они создали новые угрозы и усилили слежку за гражданами", - отмечает исследовательница.

Детальнее эту тему исследовательница раскроет в своей будущей книге "Взлет и падение искусственного государства", над которой сейчас работает.

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