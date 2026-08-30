ИИ может стать новой властью: ученая предупредила о появлении искусственных государств
Историкиня из Гарварда Джилл Лепор предупреждает о реальном формировании "искусственного государства", в котором ИИ-алгоритмы постепенно заменяют демократические институты и человеческую автономию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эпизод подкаста "Hard Fork" от The New York Times, в котором приняла участие исследовательница.
По словам историкини, новый мировой порядок предусматривает управление обществом не с согласия граждан, а с помощью машин, принадлежащих частным корпорациям.
Формирование "искусственного государства" и утрата автономии
Лепор отмечает, что замена государственных функций корпорациями уже производится на глобальном уровне.
Цифровые технологии и социальные сети становятся главными посредниками монополии на создание новостей, информацию о выборах и формирование политической мысли.
Ученая выделяет следующие последствия:
Изоляция общества: цифровое пространство разрушает традиционные человеческие сообщества, что приводит к отчуждению и сегментации публичной жизни.
Подмена институтов: вместо общения с соседями, экспертами или должностными лицами люди все чаще спрашивают у ИИ, за кого голосовать.
Пренебрежение мнением граждан: продвижение искусственного интеллекта происходит без учета реальных желаний людей, часто выступающих против строительства новых дата-центров.
Опровержение мифов Кремниевой долины
Профессор подчеркивает, что техно-элиты намеренно продвигают миф о "неизбежности" искусственного интеллекта и утверждают, что любое регулирование вредит инновациям.
По мнению Лепор, это ошибочное условие.
"Подобные обещания о том, что технологии автоматически укрепляют демократию, звучали при появлении персональных компьютеров, интернета и соцсетей, однако на практике они создали новые угрозы и усилили слежку за гражданами", - отмечает исследовательница.
Детальнее эту тему исследовательница раскроет в своей будущей книге "Взлет и падение искусственного государства", над которой сейчас работает.