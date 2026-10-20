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ИИ самостоятельно сломал более 100 сайтов: одна атака стоила хакеру всего 50 долларов

10:13 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Нейросеть самостоятельно находит баги защиты (фото: Getty Images)

Хакер с помощью автономных ИИ-агентов сломал сайты более 100 международных компаний. Человек почти не вмешивался в атаку - большинство работы выполняли алгоритмы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что известно?

Специалист по кибербезопасности компании NorForge Снорре Фагерланд обнаружил, что киберпреступники используют открытую ИИ-платформу Cairn для выполнения сложных задач.

Просканировав сеть, он нашел около двух десятков незащищенных экземпляров платформы и получил возможность следить за действиями злоумышленников в реальном времени.

Преступник предоставил искусственному интеллекту краткие указания в объеме менее 100 китайских иероглифов с описанием желаемой тактики. После этого ИИ-агенты самостоятельно анализировали и атаковали более 1200 сайтов в США, Канаде, Австралии и Японии.

Обычно процесс подбора уязвимостей и излома одного сайта занимал у искусственного интеллекта около 23 часов.

Компания использовала тандем моделей DeepSeek и Claude Code от Anthropic, а расходы на токены составили около 5000 долларов - ориентировочно 50 долларов за один успешный злом.

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Сложные техники и отсутствие контроля

Специалистов поразили "высокая адаптивность и изобретательность искусственного интеллекта" при проникновении в систему.

В одном из случаев ИИ-агенты не смогли обнаружить слабых мест во внешних приложениях крупной компании.

После этого алгоритмы проанализировали цифровые записи, обнаружили связанную инфраструктуру, нашли скрытую панель управления и методом проб и ошибок заставили сервер выполнить вредоносные команды.

Аналитики отмечают, что такие действия требуют глубокого понимания систем и по-прежнему были недоступны неопытным хакерам без прямого вмешательства человека.

Реакция пострадавших компаний и вызовы

Пострадавшие компании сообщили о принятых мерах:

  • Deere заявила о проведении восстановительных работ и отсутствии признаков утечки конфиденциальных данных;
  • SharkNinja подтвердила взлом отдельного сайта по поддержке продуктов и заявила о локализации угрозы;
  • Cummins приступила к расследованию потенциальной атаки на веб-ресурс одного из сторонних поставщиков.

Это не первый случай привлечения ИИ-инструментов для кибератак.

Ранее специалисты по кибербезопасности зафиксировали использование системы Cursor AI русскоязычными вымогателями, а также утечку более 600 тысяч данных банковских карточек в результате схожей ИИ-кампании.

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