Хакер за допомогою автономних ШІ-агентів зламав сайти понад 100 міжнародних компаній. Людина майже не втручалася в атаку - більшість роботи виконували алгоритми.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Фахівець із кібербезпеки компанії NorForge Снорре Фагерланд виявив, що кіберзлочинці використовують відкриту ШІ-платформу Cairn для виконання складних завдань.
Просканувавши мережу, він знайшов близько двох десятків незахищених екземплярів платформи й отримав змогу стежити за діями зловмисників у реальному часі.
Злочинець надав штучному інтелекту стислі вказівки обсягом менше 100 китайських ієрогліфів із описом бажаної тактики. Після цього ШІ-агенти самостійно аналізували та атакували понад 1200 сайтів у США, Канаді, Австралії та Японії.
Зазвичай процес підбору уразливостей та зламу одного сайту займав у штучного інтелекту близько 23 годин.
Кампанія використовувала тандем моделей DeepSeek та Claude Code від Anthropic, а витрати на токени склали близько 5000 доларів - орієнтовно 50 доларів за один успішний злам.
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Фахівців вразили "висока адаптивність і винахідливість штучного інтелекту" під час проникнення у системи.
В одному з випадків ШІ-агенти не змогли знайти слабких місць у зовнішніх додатках великої компанії.
Після цього алгоритми проаналізували цифрові записи, виявили пов'язану інфраструктуру, знайшли приховану панель керування та методом спроб і помилок змусили сервер виконати шкідливі команди.
Аналітики зазначають, що такі дії вимагають глибокого розуміння систем і раніше були недоступні недосвідченим хакерам без прямого втручання людини.
Постраждалі компанії повідомили про вжиті заходи:
Це не перший випадок залучення ШІ-інструментів для кібератак.
Раніше фахівці з кібербезпеки зафіксували використання системи Cursor AI російськомовними здирниками, а також витік понад 600 тисяч даних банківських карток у результаті схожої ШІ-кампанії.