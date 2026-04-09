ИИ-поиск Google попал в скандал из-за ошибок и фейков: как это возможно

Результаты теста SimpleQA

Для оценки точности в эксперименте использовали бенчмарк SimpleQA от OpenAI - список из 4000 вопросов с верифицированными ответами. Исследование показало, что точность выросла с 85% в Gemini 2.5 до 91% в Gemini 3. Однако, если экстраполировать этот процент ошибок на все поисковые запросы, Google выдает десятки миллионов некорректных ответов в день.

Отчет приводит примеры провалов алгоритма:

ИИ сослался на три страницы, две из которых не содержали даты, а третья (Wikipedia) имела противоречивые данные - Google уверенно выбрал неправильный год. Кейс Йо Йо Ма: ссылаясь на сайт Зала славы классической музыки, ИИ одновременно утверждал, что такого виолончелиста "не существует".

Реакция Google: "Видим серьезные пробелы"

Техгигант резко раскритиковал результаты анализа. Представитель Google Нед Адрианс заявил: "В этом исследовании есть серьезные дыры. Оно не отражает то, что люди на самом деле ищут в Google".

В компании считают, что сам тест SimpleQA содержит некорректную информацию.

Также выяснилось, что техногигант использует разные модели в зависимости от запроса пользователя. Чтобы результаты загружались быстрее, система чаще всего использует модель Gemini Flash, которая является более дешевой и быстрой, однако менее точной, чем Gemini 3.1 Pro.

Ключевая проблема, по мнению Google, заключается в том, что AI Overviews поощряет людей принимать короткие резюме вместо проверки первоисточников по "синим ссылкам". Сама же компания добавляет дисклеймер: "ИИ может допускать ошибки, поэтому проверяйте ответы".

