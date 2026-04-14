ИИ на поле боя. Украина и Германия запускают уникальный проект обмена данными

Детали соглашения

Как отметил Федоров, в рамках соглашения планируется запуск совместных проектов.

В частности, Украина будет делиться уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам возможность совершенствования AI-моделей и аналитических решений. Как отметил министр, "это первый в мире проект развития искусственного оборонного интеллекта такого масштаба".

Партнеры Украины получат доступ к уникальным боевым данным из системы DELTA и не только.

Также предусмотрен глубокий анализ использования германских систем на фронте. Речь идет о САУ PzH 2000, RCH 155 и системах ПВО IRIS-T. На основе боевых данных специалисты планируют повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику.

Drone deal и новое вооружение

Отдельно президент Украины Владимир Зеленский предложил Германии двустороннее соглашение - drone deal, над которым уже начали работу профильные команды.

Также по результатам переговоров были достигнуты конкретные решения по поставке оружия. В течение нескольких лет Украина получит ракеты-перехватчики для Patriot, в частности PAC-2, и дополнительные пусковые установки для зенитных систем IRIS-T для усиления защиты украинского неба.

"Это win-win модель оборонного сотрудничества нового типа", - отметил украинский министр.