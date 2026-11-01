Кладбище ИИ: какие громкие проекты гигантов не выжили в гонке технологий
Несмотря на ИИ-бум, почти половина проектов в конечном счете терпит неудачу - из-за нехватки денег, технических проблем или отсутствия спроса.
Среди тех, кто не выдержал конкуренции или не оправдал ожиданий, оказались известные стартапы, отдельные приложения и экспериментальные гаджеты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику S&P Global Market Intelligence.
Банкротства платформ и закрытие сервисов
Одним из самых ярких примеров кризисных тенденций стали проблемы платформы Character.ai.
Стартап, привлекший миллионы пользователей и получивший миллиардную оценку, столкнулся с судебными исками из-за безопасности подростков и регуляторного давления.
После потери учредителей из-за перехода в Google компания объявила о банкротстве, а среди покупателей ее активов рассматривается корпорация Disney.
Другие резонансные закрытия на рынке
Relay - альтернатива Zapier на базе ИИ для автоматизации рабочих процессов, просуществовавшая пять лет, но закрывшаяся в августе из-за интеграции подобных функций в большие платформы.
Huxe - аудиоприложение бывших разработчиков NotebookLM для превращения текстов в подкасты, закрытое в мае из-за конкуренции со Spotify.
Yupp - бесплатная площадка для сравнения ответов более 800 моделей ИИ, которая не смогла найти устойчивую бизнес-модель и закрылась весной.
Читайте больше: Готовили кибератаки: почему OpenAI полностью отрезает свой ИИ от интернета
Провальные гаджеты и ошибки корпораций
Особенно сложной оказалась судьба аппаратных проектов, пытавшихся предложить принципиально новые форм-факторы взаимодействия с пользователем.
Знаменитое устройство Humane AI Pin, собравшее 230 миллионов долларов инвестиций, закрыло бизнес из-за проблем с производительностью и рисков возгорания аккумуляторов. Активы стартапа достались компании HP.
Похожая судьба постигла гаджет Rabbit R1, который хоть и продолжил обновляться, однако получил разгромные отзывы из-за незавершенности и нестабильной работы.
Проблемы не обошли стороной и технологических гигантов.
Компания OpenAI была вынуждена отказаться от противоречивого объединения интерфейсов в "супер-приложение", закрыть проект браузера ChatGPT Atlas и видеоплатформу Sora из-за высоких затрат.
Apple долгое время переносила релиз обновленного ассистента Siri из-за технических трудностей. Это привело к миллионным выплатам компенсаций пользователям.
Функция Recall от Microsoft получила острую критику из-за угроз конфиденциальности, заставив компанию переносить запуск и перерабатывать систему безопасности.
Платформа Notion Mail закрылась в сентябре. Пользователи предпочли доверять почту автономным агентам, а не отдельному почтовому клиенту.