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Кладбище ИИ: какие громкие проекты гигантов не выжили в гонке технологий

14:13 01.11.2026 Вс
3 мин
aimg Ольга Завада
Кладбище ИИ: какие громкие проекты гигантов не выжили в гонке технологий Некоторые коммерческие ИИ-продукты потерпели полный провал (коллаж: РБК-Украина)
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Несмотря на ИИ-бум, почти половина проектов в конечном счете терпит неудачу - из-за нехватки денег, технических проблем или отсутствия спроса.

Среди тех, кто не выдержал конкуренции или не оправдал ожиданий, оказались известные стартапы, отдельные приложения и экспериментальные гаджеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику S&P Global Market Intelligence.

Банкротства платформ и закрытие сервисов

Одним из самых ярких примеров кризисных тенденций стали проблемы платформы Character.ai.

Стартап, привлекший миллионы пользователей и получивший миллиардную оценку, столкнулся с судебными исками из-за безопасности подростков и регуляторного давления.

После потери учредителей из-за перехода в Google компания объявила о банкротстве, а среди покупателей ее активов рассматривается корпорация Disney.

Другие резонансные закрытия на рынке

Relay - альтернатива Zapier на базе ИИ для автоматизации рабочих процессов, просуществовавшая пять лет, но закрывшаяся в августе из-за интеграции подобных функций в большие платформы.

Huxe - аудиоприложение бывших разработчиков NotebookLM для превращения текстов в подкасты, закрытое в мае из-за конкуренции со Spotify.

Yupp - бесплатная площадка для сравнения ответов более 800 моделей ИИ, которая не смогла найти устойчивую бизнес-модель и закрылась весной.

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Провальные гаджеты и ошибки корпораций

Особенно сложной оказалась судьба аппаратных проектов, пытавшихся предложить принципиально новые форм-факторы взаимодействия с пользователем.

Знаменитое устройство Humane AI Pin, собравшее 230 миллионов долларов инвестиций, закрыло бизнес из-за проблем с производительностью и рисков возгорания аккумуляторов. Активы стартапа достались компании HP.

Похожая судьба постигла гаджет Rabbit R1, который хоть и продолжил обновляться, однако получил разгромные отзывы из-за незавершенности и нестабильной работы.

Проблемы не обошли стороной и технологических гигантов.

Компания OpenAI была вынуждена отказаться от противоречивого объединения интерфейсов в "супер-приложение", закрыть проект браузера ChatGPT Atlas и видеоплатформу Sora из-за высоких затрат.

Apple долгое время переносила релиз обновленного ассистента Siri из-за технических трудностей. Это привело к миллионным выплатам компенсаций пользователям.

Функция Recall от Microsoft получила острую критику из-за угроз конфиденциальности, заставив компанию переносить запуск и перерабатывать систему безопасности.

Платформа Notion Mail закрылась в сентябре. Пользователи предпочли доверять почту автономным агентам, а не отдельному почтовому клиенту.

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