ИИ пишет код, который некому проверять: Anthropic запускает функцию автоматического одобрения
Anthropic объявила о запуске Claude Ship - наборе ИИ-агентов для автоматизации проверки, исправления и одобрения изменений в коде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.
Зачем требуется набор агентов Claude Ship?
Разработчики объясняют: раньше, когда код писали преимущественно люди, команды могли вручную проверять и согласовывать каждую смену. Но теперь ИИ-агенты генерируют все большее число кодов, и его проверка перед запуском в работу стала главной проблемой разработки.
В самой команде Claude Code большинство кода уже пишет топовый ИИ, поэтому компания решила ускорить процессы после формирования пул-реквестов (PR).
Ключевая особенность Claude Ship заключается не только в анализе изменений и исправлении ошибок, но и возможности делегировать агенту автоматическое одобрение изменений по правилам, установленным командой.
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Какие инструменты входят в Claude Ship?
Набор запускается в бета-версии для репозиториев GitHub в тарифах Claude Team и Enterprise.
В него входят три составляющие:
Code Review - инструмент проверки кода, который уже доступен.
PR Steward (в бета-версии) - агент, устраняющий проблемы с прохождением CI-проверок, конфликты слияния и замечания после Code Review, а после каждого пуша комментирует изменения и объясняет, как произвести откат в случае необходимости.
Claude Approvals (в бета-версии) - агент, применяющий правила одобрения из файла в репозитории, написанные на естественном языке, и учитывающий различные сигналы, в том числе результаты Code Review или внутренние классификаторы компании.
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Как настроить контроль и безопасность работы?
Поскольку сервис еще находится в бета-версии, Anthropic рекомендует сначала запускать функцию одобрения в режиме наблюдения. Команды также могут начать работу по 1 репозиторию и задать месячные лимиты расходов.
В компании отмечают: разработчики сохраняют контроль над местом запуска Claude Ship, выбором режимов проверки (в частности, Quick, Standard или Deep) и решением о том, какие изменения нужно передать на рассмотрение человеку.